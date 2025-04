Diebstahl in Grenzdorf: Einbrecher schlagen Seitenscheibe von Transporter ein

In der Nacht zu Samstag wurde in Schönberg ein Fahrzeug aufgebrochen. Der Sachschaden übersteigt die Beute.

Schon wieder ein Diebstahl im Grenzgebiet: Ein Unbekannter hat sich in der Nacht von Freitag auf Samstag an einem Transporter auf dem Parkplatz am Schloßplatz in Schönberg (Gemeinde Bad Brambach) zu schaffen gemacht. Nach Angaben der Polizei wurde die Scheibe der Beifahrertür zerstört und Zigaretten aus dem Inneren entwendet. Zudem versuchte...