Dreifach-Axtmord im Vogtland: Pflichtverteidiger Baumann über Mitleid mit dem Täter

Der Mordprozess, der im März am Landgericht in Zwickau lief, hat viel Aufmerksamkeit erregt. Ein Mann hatte im Vogtland drei Menschen mit einer Axt getötet. Wie sein Pflichtverteidiger das Verfahren bewertet und wie es in dem Fall weitergeht.

Andreas Baumann ist seit 26 Jahren als Rechtsanwalt zugelassen. Mordprozesse sind dem 53 Jahre alten Mann vertraut. Regelmäßig vertritt er mit seiner Kanzlei in Aue-Bad Schlema als Pflichtverteidiger vor Gericht angeklagte Straftäter. Und doch war der Mordprozess, der im März am Landgericht in Zwickau lief, anders. „Es war für mich ein...