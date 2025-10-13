Endlich ein Kuchen für die größte Kirwe des Vogtlands: Diese jungen Frauen tischen erstmals „Kirwe-Kuhng“ auf

Zur größten Kirmes des Vogtlandes wird ab Freitag ein besonderer Gaumenschmaus aufgetischt. Was genau drinsteckt, erfährt nur, wer auf dem Fest kostet. Das empfiehlt sich noch aus einem anderen Grund.

In Erlbach gehen die Uhren anders - erst recht, wenn ab Freitag die 315. Kirwe als größtes Volksfest im oberen Vogtland ruft. Die Mundart-Liedzeile „Is dönn des Kirwe, gibt ja kan Kuhng, kan Kuhng...“ können die Erlbacher getrost kontern: Freilich gibt’s Kuchen - und einen, der ganz allein und exklusiv für Erlbachs vier festliche Tage... In Erlbach gehen die Uhren anders - erst recht, wenn ab Freitag die 315. Kirwe als größtes Volksfest im oberen Vogtland ruft. Die Mundart-Liedzeile „Is dönn des Kirwe, gibt ja kan Kuhng, kan Kuhng...“ können die Erlbacher getrost kontern: Freilich gibt’s Kuchen - und einen, der ganz allein und exklusiv für Erlbachs vier festliche Tage...