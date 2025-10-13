Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Endlich ein Kuchen für die größte Kirwe des Vogtlands: Diese jungen Frauen tischen erstmals „Kirwe-Kuhng“ auf

Julia Behrendt (links) und Marie Schuster haben Erlbachs neuen Kirwe-Kuchen ausgetüftelt. Mit Katrin Hoyer (rechts) von der Touristinfo teilen sie die Vorfreude auf das große Fest.
Julia Behrendt (links) und Marie Schuster haben Erlbachs neuen Kirwe-Kuchen ausgetüftelt. Mit Katrin Hoyer (rechts) von der Touristinfo teilen sie die Vorfreude auf das große Fest. Bild: Ronny Hager
Oberes Vogtland
Endlich ein Kuchen für die größte Kirwe des Vogtlands: Diese jungen Frauen tischen erstmals „Kirwe-Kuhng“ auf
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zur größten Kirmes des Vogtlandes wird ab Freitag ein besonderer Gaumenschmaus aufgetischt. Was genau drinsteckt, erfährt nur, wer auf dem Fest kostet. Das empfiehlt sich noch aus einem anderen Grund.

In Erlbach gehen die Uhren anders - erst recht, wenn ab Freitag die 315. Kirwe als größtes Volksfest im oberen Vogtland ruft. Die Mundart-Liedzeile „Is dönn des Kirwe, gibt ja kan Kuhng, kan Kuhng...“ können die Erlbacher getrost kontern: Freilich gibt’s Kuchen - und einen, der ganz allein und exklusiv für Erlbachs vier festliche Tage...
10:00 Uhr
4 min.
Kult-Volksfest steigt ab Freitag im Vogtland: Das ist los zur Erlbacher Kirwe
Schausteller Mario Walz und sein Team bauten am Dienstagmorgen die Walzerfahrt für die 315. Erlbacher Kirwe auf.
Was gibt es diesmal Neues? Wie ist es mit der Anreise und dem Parken? Und was wird mit der Kirwe-Wette gegen Grünbach? Die „Freie Presse“ gibt Antworten auf diese Fragen.
Ronny Hager
18:00 Uhr
4 min.
„Erzgebirgische Holzkunst geht krachen“: Kleiner Hersteller kämpft ums Überleben
Mirco Dost in seiner Holzkunstwerkstatt in Streckewalde. Die in Form einer Fichte gestalteten Schwibbögen sind sein Aushängeschild.
Die Anzahl der Hersteller erzgebirgischer Holzkunst geht seit Jahren zurück. Doch ist tatsächlich die gesamte Branche bedroht? Besuch bei einem, der jeden Tag zu kämpfen hat.
Georg Müller
15:40 Uhr
3 min.
Rüstungsindustrie: Minister will mehr Ansiedlungen in Sachsen
Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) besuchte am Mittwoch Firmen der Rüstungsbranche wie einen Hersteller von Militärfallschirmen in Ostsachsen.
Sachsens Wirtschaftsminister Panter wirbt für eine differenzierte Diskussion. Angesichts von Protesten gegen Rüstungsunternehmen müsse sich Sachsen entscheiden, ob es wirtschaftlichen Anschluss halten will.
Tobias Wolf
08.08.2025
4 min.
Böhmische Wurst und Bier für 2 Euro: Dieses Fest im Vogtland geht durch den Magen
Eine Erinnerung an das Grenzfest 2024: Die guten Freunde und Altbürgermeister Hans Kreuzinger (links, Schönbach/Luby) und Klaus Herold (Erlbach) zapften zum ersten Mal gemeinsam ein Fass Freibier an.
Die deftige böhmische Klobasa, drei Dutzend runde Kuchen und Bier zum unschlagbar günstigen Preis: Zum 31. Grenzfest am Wochenende zwischen Wernitzgrün und Schönbach/Luby gibt es viele Verlockungen.
Ronny Hager
15:40 Uhr
1 min.
22-jähriger Mopedfahrer in Rosenbach weicht einem Auto aus und stürzt
In Rosenbach wurde ein Mopedfahrer verletzt.
Der Zweiradfahrer trägt leichte Verletzungen davon. Wie es dazu gekommen ist.
Lutz Kirchner
16:30 Uhr
5 min.
Alter Vogtland-Gasthof lebt in neuem Glanz auf: „Das ganze Dorf hat schon reserviert“
Blick in den neuen Gasthof Schneidenbach mit der neuen Gastgeber-Familie. Am Mittwoch beginnt dort eine neue Zeitrechnung - unter dem Namen „Umama“.
Der Gasthof Schneidenbach war seit 1863 eine top Adresse, die letzten acht Jahre stand er leer. Wer jetzt Gaststätte und Saal betritt, traut seinen Augen nicht.
Gerd Möckel
