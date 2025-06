Erste Schritte für Bäder-Ehe im Vogtland: Diese Fragen brennen, dieser Fahrplan steht

Bad Elster und Bad Brambach nähern sich an, was die mögliche gemeinsame kommunale Zukunft angeht. Doch was soll davon bereits jetzt an die Öffentlichkeit? Darüber gehen die Meinungen auseinander.

Bad Elster und Bad Brambach haben sich auf den Weg gemacht in eine gemeinsame kommunalpolitische Zukunft. Ob die zum 1. Oktober 2026 kommt, darüber entscheiden im März die Einwohner beider Orte in Bürgerentscheiden. Der mögliche freiwillige Zusammenschluss muss jedoch gut vorbereitet werden. Während einer ersten Absprache wurde festgelegt,...