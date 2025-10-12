„Es ist ein eher schwaches Jahr“: Pilzsaison im Vogtland startet verhalten – fünf Tipps für Sammler

Über 200 verschiedene Pilzarten konnten Besucher am Sonntag beim Vogtländischen Schwammetag bestaunen. Wie Pilzberater und -sammler über das Schwammejahr 2025 urteilen.

Regen. Das haben die meisten vom vergangenen Sommer noch in Erinnerung. Viel Regen, wenig Sonne. Das sollte doch ein gutes Pilzjahr abgeben, oder nicht? Lothar Roth winkt ab. „Es war lange Zeit zu trocken“, so der zweite Vorsitzende des Vereins Vogtländische Arbeitsgemeinschaft Mykologie (VAM). „Der feuchte Sommer kam zu spät. Es ist ein...