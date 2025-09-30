Größter Kartoffelproduzent im Vogtland: Das kosten die Erdäpfel in diesem Jahr

Die Agrargenossenschaft Tirschendorf erwartet in diesem Jahr eine gute Kartoffelernte. Damit folgt das Landwirtschaftsunternehmen aus dem Oberen Vogtland dem Trend im ganzen Land. Was macht das mit den Preisen?

Deutschland erwarte die beste Kartoffelernte seit 25 Jahren, heißt es in diesen Tagen aus dem Bundeslandwirtschaftsministerium. Ganz so euphorisch betrachtet Holger Schmidt, der Vorstandsvorsitzende der Agrargenossenschaft Tirschendorf, die Situation nicht: „Das Vogtland ist kein Kartoffelland. Dafür sind unsere Böden zu sehr mit Steinen...