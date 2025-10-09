Großer Ärger über Straßensperrung: Bad Elster reagiert

Die Untere Reuth, wichtige Verbindung in der Bäderstadt in einige Wohngebiete und nach Sohl, ist zwei Wochen dicht. Die Stadtverwaltung - nicht als Bauherr verantwortlich - bittet um Entschuldigung.

In Bad Elster gibt es Ärger wegen Sperrung einer wichtigen Straße. Grund: Es drang an viele Betroffene nicht durch. Es geht um die Untere Reuth. Sie bleibt bis 17. Oktober zu. Die Firma Strabag baut im Auftrag des Kreises zwischen den Einmündungen Ascher Straße und Alte Reuther Straße. „Wie wir erfahren haben, wurde leider nur ein kleiner...