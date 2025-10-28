Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Christian Schubert
Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Grundschüler stecken Zwiebeln für ein blühendes Bad Brambach
Von Christian Schubert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kinder der Grundschule in Bad Brambach haben im Kurort Zwerg-Narzissen gesteckt. Sie sollen das Zentrum zum Blühen bringen.

Grundschüler von Bad Brambach haben am Montag Zwiebeln von Zwerg-Narzissen im Zentrum an der Bosestraße gesteckt. Mit den Frühblühern wollen die Mädchen und Jungen die Kurgäste im nächsten Frühjahr mit einem freundlicheren Erscheinungsbild begrüßen und gleichzeitig an die Bepflanzungen im Kurpark anknüpfen. Diese werden von den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19:00 Uhr
5 min.
Von Langenau bis in den Kosovo: Junger Kapitän des FC Erzgebirge Aue musste schon einige Hürden überwinden
Im Sommer reiste Pascal Wendisch mit der U-18-Sachsenauswahl nach Südosteuropa.
Pascal Wendisch ist Spielführer bei den A-Junioren des Drittligisten. Der gebürtige Brand-Erbisdorfer, der parallel zum Fußball eine Ausbildung absolviert, übernimmt auch neben dem Platz Verantwortung – auch dank eines Anrufs zum 14. Geburtstag.
Kai Dittrich
22.10.2025
4 min.
Bad Brambacher applaudieren Frau der Zahlen
Legte zur Einwohnerversammlung in Bad Brambach viele Zahlen zur finanziellen Lage des Kurortes vor: Kämmerin Silke Weber von der Gemeindeverwaltung.
Kämmerin Silke Weber und die Gemeindeverwaltung um Amtsverweser Torsten Schnurre nutzten die Debatte zur Eingemeindung des Kurortes nach Bad Elster, um das Rathaus „auf links“ zu drehen.
Ronny Hager
20.10.2025
3 min.
Sauna mit Gruselfaktor: So wurde den Gästen zur schaurig schönen Saunanacht im Vogtland eingeheizt
Aufguss-Experte Vaclaw Blaha heizte zur schaurig schönen Saunanacht den Gästen ein.
60 Gäste ließen sich in Bad Brambach von prickelnden Aufgüssen verwöhnen. Warum die Themenabende im Saunadorf so beliebt sind.
Christian Schubert
19:00 Uhr
2 min.
Chemnitzer Bierlikör soll in indischem Museums-Shop verkauft werden
Subodh Kerkar, Gründer des Biermuseums in Goa, mit dem Chemnitzer Gastronom André Donath.
Eigentlich wollte Brauhaus-Chef André Donath nur ein Eröffnungsgeschenk vorbeibringen. Aber daraus könnte sich eine Geschäftsbeziehung entwickeln.
Christian Mathea
17:06 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
Mehr Artikel