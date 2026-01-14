Historisches Gebäude im Vogtland: Jubiläum ist Bau-Ziel

Oberes Vogtland
2027 wird das Rittergut Bösenbrunn 300 Jahre alt. Im Herbst kommenden Jahres soll der zweite Bauabschnitt abgeschlossen sein. Dafür gibt es inzwischen weitere Neuerungen.
Der entscheidende zweite Bauabschnitt am Rittergut Bösenbrunn soll im Herbst 2027 abgeschlossen sein. Diesen Termin nannte Bürgermeister Christian Klemet (Gemeinsame Liste Bösenbrunn) am Montagabend im Gemeinderat. Er lieferte damit die Antwort auf eine oft gestellte Frage: Wie sieht der exakte Zeitplan aus?
