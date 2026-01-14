MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Aufgrabungen (Gasanschluss, Abwasser, Ringerder) waren Ende 2025 Arbeiten am Rittergut Bösenbrunn.
Aufgrabungen (Gasanschluss, Abwasser, Ringerder) waren Ende 2025 Arbeiten am Rittergut Bösenbrunn. Bild: Hager
Aufgrabungen (Gasanschluss, Abwasser, Ringerder) waren Ende 2025 Arbeiten am Rittergut Bösenbrunn.
Aufgrabungen (Gasanschluss, Abwasser, Ringerder) waren Ende 2025 Arbeiten am Rittergut Bösenbrunn. Bild: Hager
Oberes Vogtland
Historisches Gebäude im Vogtland: Jubiläum ist Bau-Ziel
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

2027 wird das Rittergut Bösenbrunn 300 Jahre alt. Im Herbst kommenden Jahres soll der zweite Bauabschnitt abgeschlossen sein. Dafür gibt es inzwischen weitere Neuerungen.

Der entscheidende zweite Bauabschnitt am Rittergut Bösenbrunn soll im Herbst 2027 abgeschlossen sein. Diesen Termin nannte Bürgermeister Christian Klemet (Gemeinsame Liste Bösenbrunn) am Montagabend im Gemeinderat. Er lieferte damit die Antwort auf eine oft gestellte Frage: Wie sieht der exakte Zeitplan aus?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19:21 Uhr
4 min.
Grönland-Streit: Trump kündigt Zölle gegen Deutschland an
Trump kündigt Zölle unter anderem gegen Deutschland an - wegen des Grönland-Konflikts. (Archivbild)
Donald Trump eskaliert den Konflikt um Grönland: Der US-Präsident kündigt Strafzölle gegen europäische Unterstützer der Insel an.
12.12.2025
1 min.
Mitten im Advent: Warum am Rittergut Bösenbrunn aufgegraben war
An der Seite des Bösenbrunner Rittergutes zur Bergstraße hin gab es Aufgrabungen.
Das Jahr geht zur Neige, aber am fast 300 Jahre alten Herrenhaus war eine größere Baustelle. Es gibt dafür mehrere Gründe.
Ronny Hager
16.01.2026
4 min.
Salami und Wiegebraten sind der Renner: Fleischerei in Hainichen gibt es seit 60 Jahren
Die Fleischerei Scheffler mit Erika Scheffler und Fleischermeister Willy Scheffler, Verkäuferin Melanie Walker und Fleischermeister Tino Scheffler (v.l.).
1966 war es soweit: Willy und Erika Scheffler starteten mit Mitte 20 im eigenen Betrieb. Sohn Tino setzt heute die Tradition fort. Mit der „Weberstube“ hat sich ein zweites Standbein etabliert.
Franziska Bernhardt-Muth
19:19 Uhr
2 min.
Fünf Tote bei zwei Lawinenabgängen in Österreich
Im Raum Bad Hofgastein gab es einen Lawinenabgang - eine Frau starb in den Schneemassen.
In vielen Teilen der Alpen ist die Lawinenlage brisant. Trotzdem schreckt das Skitourengeher offenbar nicht ab. Im Bundesland Salzburg endeten zwei Ausflüge für fünf Menschen tödlich.
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
29.11.2025
2 min.
Bösenbrunn: Ab Montag neue Adresse für 200 Bürger
Die bisherige Hauptstraße in Bösenbrunn heißt ab kommenden Montag Bergstraße.
In der Gemeinde treten zum 1. Dezember die Straßen-Umbenennungen in Kraft. Es betrifft fünf Straßen. Damit werden die seit 1994 bestehenden doppelten oder vierfach vergebenen Straßennamen abgeschafft.
Ronny Hager
Mehr Artikel