Hobbybäckerin aus dem Vogtland mit Leidenschaft für Gugelhupf mit Eierlikör

Denise Anlauft ist eine leidenschaftliche Hobbybäckerin und verwöhnt regelmäßig Familie und Kollegen. Der Eierlikör-Gugelhupf hat es ihr besonders angetan.

„Ich trinke keinen Eierlikör“, sagt Denise Anlauft und fügt hinzu: „Aber am Kuchen schmeckt er mir gut.“ Das ist der Grund dafür, dass sie die Eierflut im Hühnerstall aktuell nicht wie andere Landfrauen nutzt, um Eierlikör herzustellen. Ihr genügt es, immer eine Flasche guten Eierlikörs - am liebsten vom Bauernhof Franz in Naitschau...