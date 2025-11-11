„Ich habe genug geschuftet“: Multi-Unternehmer aus dem Vogtland will kürzertreten

Peter Meinel aus Markneukirchen steuert seine Firmen durch turbulente Zeiten voller Herausforderungen durch Kriege und Embargos. Im Vogtland produzieren 140 Mitarbeiter an drei Standorten Produkte für die Fahrzeuginnenausstattung.

Es ist ein kleines Imperium, das der Markneukirchener Peter Meinel in den vergangenen Jahrzehnten aufgebaut hat. Ein Lebenswerk. Doch jetzt will sich der Inhaber verschiedener Firmen zur Ruhe setzen. Das bedeutet nicht, dass er von einem Tag auf den anderen nicht mehr vor Ort sein wird in seinen Unternehmen. Nein, er wird seine 90-Stunden-Woche...