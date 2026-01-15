Kommentar zur Kirchenrettung: Mutmacher für Oelsnitz

In die Rettung der Kirchtürme von St. Jakobi ist zusätzlicher Schwung gekommen. Denn mit Blick auf die enormen Herausforderungen sind Lippenbekenntnisse und schöne Worte völlig fehl am Platz.

Ich hatte Zweifel. Zweifel, ob der Erhalt und die Sanierung der Kirchtürme von Sankt Jakobi ins Laufen kommt. Sicher: Die Kirchgemeinde hat ihren Part geliefert. Einen Architekt gefunden, Zahlen geliefert. Doch um den Förderverein der Kirche war es merkwürdig still geworden. Dabei hätte er etwas zu Sagen gehabt. Dass für das besonders teure...