Die Theatergruppe Szenenwechsel führte das Stück „Die Halloween-Überraschungsparty“ auf.
Die Theatergruppe Szenenwechsel führte das Stück „Die Halloween-Überraschungsparty“ auf. Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Kürbisleuchten im Stadtpark Schöneck: Theaterstück findet viel Zuspruch
Von Eckhard Sommer
Die Theatergruppe Szenenwechsel führt das Stück „Die Halloween-Überraschungsparty“ auf.

Nach dem Zuspruch bei der Premiere im vergangenen Jahr gab es keine Zweifel daran, dass es eine Fortsetzung geben wird. Am Samstag also lockte auch das 2. Kürbisleuchten wieder zahlreiche Besucher in den Stadtpark Schöneck. Höhepunkt in stimmungsvoller Atmosphäre: Die Theatergruppe Szenenwechsel um Kerstin Weinper und Claudia Bangert führte...
