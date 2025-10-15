Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bodo Lenz nimmt am Samstag zum vierten Mal Anlauf, um Kuhkäskönig von Hammerbrücke zu werden. Seit Kindheitstagen isst er die lokale Spezialität gern.
Bodo Lenz nimmt am Samstag zum vierten Mal Anlauf, um Kuhkäskönig von Hammerbrücke zu werden. Seit Kindheitstagen isst er die lokale Spezialität gern. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Oberes Vogtland
Kurioser Wettbewerb um schmackhafte Spezialität im Vogtland: Wer wird der neue Kuhkäs-König?
Von Daniela Hommel-Kreißl
In Hammerbrücke gibt es seit Jahrzehnten eine Spezialität, die aus Quark und einfachen Zutaten hergestellt wird. Jede Familie hat ihr eigenes Hausrezept. Doch welches kommt am besten an?

Bodo Lenz hat den Hut mit Kuhfleckendesign und die Schürze, auf der eine Kuh zu sehen ist, schon aus dem Schrank geholt. In seinem Kühlschrank stehen mehr Becher Quark als üblich. Der Hammerbrücker ist gerüstet fürs Kuhkäsfest, das am Samstag ab 17.30 Uhr im Vereinshaus steigt.
