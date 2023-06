Morgenröthe-Rautenkranz: Zugwaggon schwebt am Weltraumbahnhof ein

„Es ist endlich geschafft!“ Nancy Preller freut sich. Für die Betreiberin der Pension Weltraumbahnhof in Morgenröthe-Rautenkranz geht ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Links und rechts am Gebäude wurden Teile eines Zugwaggons angebaut, der Wagen dafür in zwei Hälften geteilt. Diese wurden am Donnerstag mit einem Kran an das Haus umgesetzt.