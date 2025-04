Name gesucht: Wie soll diese neue Blockhütte im Vogtland heißen?

Am Hämmerling im Forstrevier Kottenheide wurde eine Blockhütte errichtet. Jetzt wird für sie ein Name gesucht.

Eine neue Blockhütte ist ein besonderer Blickfang am Hämmerling im Forstrevier Kottenheide. Das Gebäude aus Massivholz steht seit Herbst an dem Wegekreuz auf 777 Meter über dem Meeresspiegel und lädt Wanderer zur Rast. Auch Skisportler, die an den wenigen Wintertagen unterwegs waren, dürften sich gefreut haben. Denn dort führt die Kammloipe...