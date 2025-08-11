Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Szene aus „Schulanfang: Der Ernst des Lebens beginnt“ mit Manuela Petermann und Ronny Hochmuth.
Szene aus „Schulanfang: Der Ernst des Lebens beginnt“ mit Manuela Petermann und Ronny Hochmuth. Bild: Eckhard Sommer
Szene aus „Schulanfang: Der Ernst des Lebens beginnt“ mit Manuela Petermann und Ronny Hochmuth.
Szene aus „Schulanfang: Der Ernst des Lebens beginnt“ mit Manuela Petermann und Ronny Hochmuth. Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Neue Theatergruppe in Schöneck gegründet: „Jeder kann Ideen einbringen“
Von Eckhard Sommer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

„Szenenwechsel“ heißt eine neue Theatergruppe in Schöneck. Sie hat sich im Mai gegründet. Zum Heimatfest am Wochenende brachte sie ein humorvolles Schulanfangsstück auf die Bühne.

Der 1. Mai ist nicht nur ein internationaler Feiertag, in Schöneck war es auch ein Tag der Geburt: Eine 15-köpfige Gruppe erblickte das Licht der Welt. Sie trägt den Namen „Szenenwechsel“.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.07.2025
4 min.
Die neuen Abenteuer von Schöneck – auf dem Rad, im Wasser oder im Wald
Thomas und Franz Richter aus Dresden sind begeistert von den Möglichkeiten, die die Bike-Welt Schöneck bietet.
Natur genießen und Abenteuer erleben – in Schöneck geht das gleichzeitig. Welche Rolle dabei ein mannshohes Eichhörnchen spielt, finden vor allem Kinder schnell heraus.
Daniela Hommel-Kreißl
08:00 Uhr
1 min.
Sanierungen am Fachschulzentrum Freiberg-Zug: Neue Gelder bewilligt
Das Fachschulzentrum im Freiberger Stadtteil Zug.
Seit geraumer Zeit wird das marode Gebäude auf Vordermann gebracht. Nun wird eine weitere Etappe angegangen.
Wieland Josch
12.08.2025
3 min.
Klein-Erzgebirge: Darum sind die Stunden für die Augustusburg gezählt
Die Augustusburg ist bereits vom Schellenberg heruntergehoben worden, wartet auf ihren Abtransport. Oliver Weinhold zeigt noch einmal die Modellnummer des Objektes im Ausstellungsverzeichnis.
Nach sechs Jahrzehnten verlässt eines der legendärsten und größten Schaustücke die Miniaturwelt des Klein-Erzgebirges in Oederan. Gibt es Ersatz für das Modell vom Wahrzeichen des Erzgebirges?
Christof Heyden
24.07.2025
6 min.
Schock in Schöneck: Technisat schließt Standort im Vogtland
Das Firmengebäude von Technisat in Schöneck.
Der Produktionsstandort des Technikherstellers wird zum Jahresende geschlossen. Wie das Unternehmen den Schritt begründet.
Tino Beyer
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
08:00 Uhr
4 min.
Einer vom Bolzplatz, zwei von der Akademie: Wie ein internationales Trio zu den Fußballern des SSV Königshain-Wiederau fand
Illja Vanin, Iskander Temirtas, Kostiantyn Zhukov (v. l.) sind die drei Neuzugänge beim SSV Königshain-Wiederau.
Der Mittelsachsenligist hat in diesem Sommer drei Neuzugänge zu sich gelotst. Einen Erfolg durfte das Trio vor einigen Wochen schon in der Region bejubeln.
Robin Seidler
Mehr Artikel