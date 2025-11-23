Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die im Vogtland seit Donnerstagabend spürbaren Erdbeben sind ein neuer Schwarm.
Die im Vogtland seit Donnerstagabend spürbaren Erdbeben sind ein neuer Schwarm.
Oberes Vogtland
Neuer Erdbebenschwarm im Vogtland
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die deutlich vernehmbaren Erdstöße in der Region haben am Wochenende angehalten. Am Sonntagvormittag wurde ein Beben der Stärke 2,2 registriert.

Die im Vogtland seit Donnerstagabend deutlich spürbaren Erdbeben haben sich zu einem neuen Erdbebenschwarm entwickelt. Jens Skapski vom Portal erdbebennews.de war zunächst von Nachbeben eines Erdstoßes der Stärke 2,4 rund um das tschechische Schönbach/Luby ausgegangen. Vor allem Beben am Sonntagvormittag ließen ihn aber zu einer anderen...
Mehr Artikel