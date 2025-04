Neues Angebot für Besucher der Vogtland-Arena

Interessierte können die Schanze jetzt mit einer Audio-Tour erkunden. An neun Stationen erfahren sie Wissenswertes.

Neues Angebot an der Klingenthaler Schanze: Besucher können die Vogtland-Arena jetzt mit einer Audio-Tour erkunden. Diese bietet einen Einblick in die Geschichte des Skisports in Klingenthal und führt die Gäste auf eine spannende Zeitreise durch das vogtländische Wahrzeichen, wie Arena-Sprecher Florian Müller informiert.