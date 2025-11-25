Promis als Scherenschnitt: Ausstellung „Schwarz auf weiß“ im Vogtland

Lutz Reinecke aus Storkow in Brandenburg stellt im Kurhaus von Bad Elster aus

Eine Ausstellung unter dem Titel „Schwarz auf weiß“ wird zurzeit im Königlichen Kurhaus von Bad Elster gezeigt, mit Arbeiten, die hier bisher noch nicht zu sehen waren: Scherenschnitte. Lutz Reinecke aus Storkow in Brandenburg hat sich dieser alten Technik verschrieben, die er als eine Verbindung von Kunst mit Handwerk bezeichnet. Motive...