Rollende Augenarztpraxis im Vogtland: So kommen Patienten zu einem Termin

Derzeit steht der neue Untersuchungstruck in Auerbach, ab Mitte August vier Wochen an der Musikhalle in Markneukirchen. Einfach hingehen bringt aber nichts. Zuvor ist nämlich ein anderer Weg nötig.

Stephan Gumprecht schwant nichts Gutes. Es brauche dringend Informationen, wie Vogtländer einen Termin im neuen Augenarztmobil erhalten, fordert der Markneukirchener Stadtrat der Freien Wähler. Der Untersuchungstruck steht vom 11. August bis 4. September an der Musikhalle Markneukirchen. Wenn der Weg ins Mobil nur über eine Überweisung führt,...