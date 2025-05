Soweit die Räder tragen: In 14 Tagen aus dem Vogtland nach Asien und zurück

Drei Oelsnitzer Motorrad-Enthusiasten wagen eine 6000-Kilometer-Tour. Auf eigene Faust und ohne das eigentlich geplante Begleitfahrzeug. Ihr großes Ziel: Den Fuß auf den asiatischen Kontinent setzen!

Das hat einen echten Hauch von Freiheit und Abenteuer: Drei Oelsnitzer Motorrad-Enthusiasten sind seit Freitag mit ihren Bikes auf Tour. Das Ziel: Asien! Anfangs eine verrückte Idee, nun in die Tat umgesetzt. Die Idee hatte Tino Meinel: „Ich habe so ungefähr vor einem Jahr eine Fernsehreportage gesehen, in der ein Motorradfahrer allein einen...