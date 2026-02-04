MENÜ
Schneefangzäune gibt es an der Straße zwischen Oelsnitz und Schönbrunn nicht.
Schneefangzäune gibt es an der Straße zwischen Oelsnitz und Schönbrunn nicht.
Oberes Vogtland
Straße im Vogtland immer wieder zugeweht: Warum gibt es keinen Schneefangzaun?
Redakteur
Von Ronny Hager
Zwischen Schönbrunn und Oelsnitz gibt es stark windanfällige Stellen. Doch die rasche Hoffnung auf einen Schneefangzaun in dem Bereich nimmt die Kreisbehörde - warum?

Es braucht nicht viel, und auf der Staatsstraße 310 zwischen Schönbrunn und Oelsnitz bildet sich eine Schneeschicht. Es muss gar nicht schneien - es reicht Wind. Betroffen ist der Bereich zwischen der Doppelkurve am Ortsausgang Schönbrunn Richtung Oelsnitz und dem Abzweig An der Huth. Schneefangzäune gibt es hier nicht. Und so schnell wird die...
