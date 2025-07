TV-Star Martin Semmelrogge gibt Autogramme im Vogtland: „Wenn so viele Leute wie heute kommen, habe ich wohl einiges richtig gemacht“

Selten hat die alte Schule in Bad Brambach so viele Menschen gesehen wie am Mittwoch. Angekündigt hatte sich der Schauspieler und TV-Star. Warum er ausgerechnet dorthin kam.

Ausnahmezustand im beschaulichen Kurort Bad Brambach. Ein echter TV-Star schlug hier am Mittwochabend auf. Der bekannte deutsche Schauspieler Martin Semmelrogge hat in der alten Schule des Kurortes Autogramme geschrieben. Das ehemalige Schulgebäude dient in diesen Tagen als Kulisse für den Film „Maske auf, Genossen", für den Martin...