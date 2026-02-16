MENÜ
Zum originellsten Kostüm wurde das Brautpaar Heidi Müller und Esmeralda Pätz gewählt.
Zum originellsten Kostüm wurde das Brautpaar Heidi Müller und Esmeralda Pätz gewählt. Bild: Eckhard Sommer
Auch die Tanzmäuse sorgten für Stimmung.
Auch die Tanzmäuse sorgten für Stimmung. Bild: Eckhard Sommer
Simone Seeger (links) und Kerstin Rödel bei einem Badewannen-Sketch.
Simone Seeger (links) und Kerstin Rödel bei einem Badewannen-Sketch. Bild: Eckhard Sommer
Gaudi pur mit dem Männerballett.
Gaudi pur mit dem Männerballett. Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Valentinstag trifft Karneval: Ein Abend voller Herzen und Humor im Kulturhaus Triebel
Von Eckhard Sommer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Hochstimmung herrschte am Samstag bei der Prunksitzung des Triebeler Carnevalclubs. Der Abend stand unter dem Motto „Nur die Liebe zählt“.

Es wäre ein Gag gewesen, am Samstag eine Schätzfrage zu stellen und für die naheliegendste Antwort einen Preis zu vergeben: Wie viele Herzen sind im Saal zu finden – als Motiv auf Blusen oder Hemden, Kopfbedeckung, Gesichtsverzierung, Tischschmuck oder als Luftballon? Da eine möglichst genaue Zahl zu nennen, wäre alles andere als leicht...
