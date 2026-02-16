Valentinstag trifft Karneval: Ein Abend voller Herzen und Humor im Kulturhaus Triebel

Hochstimmung herrschte am Samstag bei der Prunksitzung des Triebeler Carnevalclubs. Der Abend stand unter dem Motto „Nur die Liebe zählt“.

Es wäre ein Gag gewesen, am Samstag eine Schätzfrage zu stellen und für die naheliegendste Antwort einen Preis zu vergeben: Wie viele Herzen sind im Saal zu finden – als Motiv auf Blusen oder Hemden, Kopfbedeckung, Gesichtsverzierung, Tischschmuck oder als Luftballon? Da eine möglichst genaue Zahl zu nennen, wäre alles andere als leicht...