Viel Neues beim Sperkenfest in Oelsnitz: Welche Händler und Schausteller bei den Besuchern gut ankamen

Ein neues Fahrgeschäft und neue Speiseangebote: Das Sperkenfest in Oelsnitz wartete am Wochenende mit einigen Veränderungen auf. Warum das dem Stadtfest gut getan hat.

Große Begeisterung bei Kindern und Jugendlichen sowie Familien am vergangenen Wochenende in Oelsnitz. Erstmals seit Jahren stand beim Sperkenfest ein neues Fahrgeschäft auf dem Marktplatz. Es war ein Anziehungspunkt für die Besucher. Street Style nannte sich das Fahrgeschäft, in dem die Besucher in einem Sitz in einer Art...