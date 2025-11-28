Was kostet selbstgebackener Stollen? Hobbybäckerin aus dem Vogtland macht den Test

Oberes Vogtland
Für Hobbybäcker ist die heimische Stollenbäckerei fester Bestandteil der Vorweihnachtszeit. Zu ihnen gehört auch Reporterin Daniela Hommel-Kreißl. Sie berichtet, was das Selberbacken kostet - und warum es bei ihr nicht nur um die nackten Zahlen geht.
Der Stollen gehört im Vogtland untrennbar zum Weihnachtsfest. Doch angesichts der Preise, die für einen handwerklich gebackenen Stollen zu zahlen sind, verschlägt es einigen Zeitgenossen die Sprache. Zwischen 23 und 27 Euro kostet das Kilo beim Bäcker. In so manchem Haushalt wird deshalb das Familienrezept hervorgeholt und selbst gebacken....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.