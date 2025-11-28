Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Hobbybäckerin Daniela Hommel-Kreißl. „Ich liebe die Steingutschüssel von Omi Liane und nutze sie immer fürs Stollen backen oder für das Kneten anderer Hefeteige.“
Hobbybäckerin Daniela Hommel-Kreißl. „Ich liebe die Steingutschüssel von Omi Liane und nutze sie immer fürs Stollen backen oder für das Kneten anderer Hefeteige.“ Bild: Heiko Kreißl
Die Zutaten fürs Stollenbacken kosten 26,11 Euro. Nicht dabei ist Rum zum Einlegen der Rosinen. Aus diesem Zutaten entstehen drei Kilo Stollen.
Die Zutaten fürs Stollenbacken kosten 26,11 Euro. Nicht dabei ist Rum zum Einlegen der Rosinen. Aus diesem Zutaten entstehen drei Kilo Stollen. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Die ersten beiden Stollen sind fertig. Zeit, sich der Plätzchen-Bäckerei zu widmen. Meinen dreijährigen Enkel interessieren die Kekse nämlich viel mehr als die Stollen.
Die ersten beiden Stollen sind fertig. Zeit, sich der Plätzchen-Bäckerei zu widmen. Meinen dreijährigen Enkel interessieren die Kekse nämlich viel mehr als die Stollen. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Oberes Vogtland
Was kostet selbstgebackener Stollen? Hobbybäckerin aus dem Vogtland macht den Test
Von Daniela Hommel-Kreißl
Für Hobbybäcker ist die heimische Stollenbäckerei fester Bestandteil der Vorweihnachtszeit. Zu ihnen gehört auch Reporterin Daniela Hommel-Kreißl. Sie berichtet, was das Selberbacken kostet - und warum es bei ihr nicht nur um die nackten Zahlen geht.

Der Stollen gehört im Vogtland untrennbar zum Weihnachtsfest. Doch angesichts der Preise, die für einen handwerklich gebackenen Stollen zu zahlen sind, verschlägt es einigen Zeitgenossen die Sprache. Zwischen 23 und 27 Euro kostet das Kilo beim Bäcker. In so manchem Haushalt wird deshalb das Familienrezept hervorgeholt und selbst gebacken....
