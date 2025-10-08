Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Zum Weinfest des Lions-Clubs Markneukirchen war der Mittlere Markt in Markneukirchen sehr gut besucht.
Zum Weinfest des Lions-Clubs Markneukirchen war der Mittlere Markt in Markneukirchen sehr gut besucht.
Oberes Vogtland
„Weil alle an einem Strang ziehen“: Vereine in Markneukirchen freuen sich über hohen Weinfest-Erlös
Redakteur
Von Ronny Hager
Das Weinfest des Lions-Clubs im August toppte die Vorjahres-Auflagen. Sehr zur Freude des Nachwuchses von Stadtorchester und Judoverein, der beim Fest mit anpackte. Beide freuen sich über jeweils 2500 Euro.

Es ist längst kein Geheimtipp mehr: Das Weinfest des Lions-Clubs Markneukirchen hat sich im dritten Jahr zu einem Höhepunkt im Jahr der Musikstadt gemausert. Die jüngste Auflage im August brachte zwei Nachrichten: Zum ersten Mal reichte der Wein - und der Erlös zugunsten der Markneukirchner Jugend erreichte einen Rekordwert: Jeweils 2500 Euro...
