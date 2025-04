Wird zentraler Parkplatz in Bad Elster nach dem Ausbau gebührenpflichtig?

Der Umbau des Parkplatzes an der Hagerstraße beginnt Ende April. Das Areal wird um Stellplätze erweitert und modernen Standards angepasst. Was der Bürgermeister zu möglichen Parkgebühren sagt.

Abstellmöglichkeiten für Autos, Motorräder, Kräder, behindertengerechte Stellplätze sowie Lademöglichkeiten für E-Autos: All das bekommt der Parkplatz an der Hagerstraße im Stadtzentrum von Bad Elster. Der geplante grundhafte Ausbau der Fläche beginnt Ende April. Darüber informierte die Stadt zur Einwohnerversammlung am Montag.