Zwei Stars zum Frühlingszauber-Finale in Bad Elster

Zwei Stars gastierten am Sonntag im König-Albert-Theater: Die Pianistin Ragna Schirmer und der Schauspieler Dominique Horwitz erwiesen Clara und Robert Schumann ihre Referenz.

So kennt man es von der Chursächsischen Veranstaltungsgesellschaft: Ist der Schlussstrich unter einen Höhepunkt gezogen, schließt sich schon nahtlos ein nächster an. Am Sonntag endete der 4. Frühlingszauber – obwohl diese Jahreszeit gerade in vollen Zügen genossen werden kann – und am Donnerstag fällt mit dem Symphoniekonzert „Europa...