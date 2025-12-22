30.000 Euro Schaden: Unbekannte sprengen in Plauen Fahrkartenautomaten

Plauen
Es ist der vierte Fall dieser Art, der allein in diesem Jahr bekannt wurde. Diesmal schlugen die Täter in der Nacht zum Sonntag am Chrieschwitzer Hang zu.
Am Wochenende haben Unbekannte in Plauen erneut einen Fahrkartenautomaten der Straßenbahn zerstört. Wie die Polizei am Montag berichtete, wurde diesmal der Automat an der Straßenbahnendhaltestelle Waldfrieden am Friesenweg in der Nacht zum Sonntag in die Luft gesprengt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.