Nach der jüngsten Automatensprengung an der Straßenbahnhaltestelle in Plauen: Wie wirkungsvoll sind Farbpatronen als Sicherheitsmechanismus?

Wussten die Täter nicht, dass es in Plauen sinnlos ist, Fahrkartenautomaten zu sprengen, um an Bargeld zu kommen? Eigentlich sollte der Sicherheitsmechanismus hohen Sachschaden verhindern.

Nach der jüngsten Sprengung eines Fahrkartenautomaten der Straßenbahn in der Nacht zum Sonntag an der Endhaltestelle Waldfrieden wachsen im Verkehrsbetrieb die Sorgen, dass zum Ende des Jahres weitere Automaten das Ziel von Kriminellen sein könnten. Denn Silvester steht erst noch bevor. Bereits in früheren Jahren war mit Feuerwerkskörpern an... Nach der jüngsten Sprengung eines Fahrkartenautomaten der Straßenbahn in der Nacht zum Sonntag an der Endhaltestelle Waldfrieden wachsen im Verkehrsbetrieb die Sorgen, dass zum Ende des Jahres weitere Automaten das Ziel von Kriminellen sein könnten. Denn Silvester steht erst noch bevor. Bereits in früheren Jahren war mit Feuerwerkskörpern an...