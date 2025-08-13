Alle Jahre wieder – oder alle Jahre früher? Weihnachtsschokolade schon jetzt in vogtländischen Supermärkten erhältlich

Ist August der richtige Zeitpunkt, um weihnachtliche Süßwaren in die Supermarktregale zu stellen? Eine Discounterkette hat diese in Plauen schon jetzt im Angebot. Warum?

Es ist einer der heißesten Tage des Sommers im Vogtland. Menschen laufen in kurzen Hosen und T-Shirts herum. Die Freibäder in der Region haben ihre Öffnungszeiten verlängert. Und in Plauener Supermärkten sind die ersten Weihnachtsnaschereien aufgetaucht. Alle Jahre wieder – oder eher alle Jahre früher? Es ist einer der heißesten Tage des Sommers im Vogtland. Menschen laufen in kurzen Hosen und T-Shirts herum. Die Freibäder in der Region haben ihre Öffnungszeiten verlängert. Und in Plauener Supermärkten sind die ersten Weihnachtsnaschereien aufgetaucht. Alle Jahre wieder – oder eher alle Jahre früher?