An welchen Orten im Vogtlandkreis die Stromtrasse Südostlink vorbeiführen wird

In der vergangenen Woche hatte der Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz seine Pläne für den Leitungsverlauf der Stromtrasse Südostlink vorgestellt. Welche Orte im Vogtlandkreis betroffen sind und wie der Bau der zwei Erdkabel ablaufen wird, darüber konnten sich Bürgerinnen und Bürger am Dienstag in Leubnitz informieren.