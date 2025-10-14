Auf Privatgrundstück in Pöhl: Räder von Anhänger geklaut

Plauen
Dreiste Täter haben nachts Räder von einem Grundstück geklaut. Das Diebesgut ist jedoch kaum etwas wert.
Unbekannte Täter sind in ein Privatgrundstück in der Alt-Jocketaer Straße im Pöhler Ortsteil Ruppertsgrün eingedrungen. Dort entwendeten sie laut Angaben der Polizeidirektion Zwickau mehrere Räder von einem Anhänger. Die Tat fand zwischen Sonntagabend und Montagmorgen statt. Bewohner bemerkten erst früh, dass die Räder fehlten, und...
