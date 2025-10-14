Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Ein Fahrraddiebstahl in Pöhl rief die Polizei auf den Plan.
Ein Fahrraddiebstahl in Pöhl rief die Polizei auf den Plan. Bild: Carsten Rehder/dpa
Plauen
Auf Privatgrundstück in Pöhl: Räder von Anhänger geklaut
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Dreiste Täter haben nachts Räder von einem Grundstück geklaut. Das Diebesgut ist jedoch kaum etwas wert.

Unbekannte Täter sind in ein Privatgrundstück in der Alt-Jocketaer Straße im Pöhler Ortsteil Ruppertsgrün eingedrungen. Dort entwendeten sie laut Angaben der Polizeidirektion Zwickau mehrere Räder von einem Anhänger. Die Tat fand zwischen Sonntagabend und Montagmorgen statt. Bewohner bemerkten erst früh, dass die Räder fehlten, und...
