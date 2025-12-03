Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Bei Doreen schlemmen Vogtländer Törtchen: Woher die Chefin der Patisserie Bergmann ihr Back-Gen hat

Doreen Bergmann hat in ihrer Patisserie immer gute Laune.
Doreen Bergmann hat in ihrer Patisserie immer gute Laune. Bild: Petra Hermann
 4 Bilder
Plauen
Bei Doreen schlemmen Vogtländer Törtchen: Woher die Chefin der Patisserie Bergmann ihr Back-Gen hat
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Doreen Bergmann betreibt bei Zeulenroda ein preisgekröntes Café. Und sie liebt Weihnachten. Fürs Fest hat sie ein neues Buch herausgebracht. Am Nikolaustag stellt sie es in Plauen vor.

Doreen Bergmann passt in keine Schublade. Die Kuchen, Pralinen und Törtchen, welche die Ostthüringerin in ihrer Patisserie im kleinen Stelzendorf bei Zeulenroda seit 15 Jahren anbietet, gleich gar nicht. Das ist mit dem Weihnachtsgebäck nicht anders. Und weil die Vogtländer nicht nur unheimlich gern bei Bergmann schlemmen, sondern sich auch...
