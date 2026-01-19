MENÜ
  • Betreiber von Plauens erster Après-Ski-Bar zieht Bilanz: „Wir haben unsere Erfahrungen gemacht“

Plauens erster Après-Ski-Bar der Ecke Herren-/Rathausstraße. Mario Eckstein stand hier häufig hinter der Bar. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Plauen
Betreiber von Plauens erster Après-Ski-Bar zieht Bilanz: „Wir haben unsere Erfahrungen gemacht“
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
Im ehemaligen Restaurant „Steyr“ an der Ecke Herren-/Rathausstraße zog über die Weihnachts- und Wintermarktzeit die Partyhütte „Der Hirsch“ ein. Nun hat es sich ausgetanzt. Wird es eine Wiederholung geben?

Gut einen Monat lang war der „Hirsch“ im Plauener Zentrum die Adresse für alle, die zur Winter- und Weihnachtszeit auf eine zünftige Après-Ski-Party nicht verzichten wollten. Während das Tiroler Dorf im Lichthof des Rathauses noch bis Mitte Februar öffnet, hat „Hirsch“-Betreiber Jörg Rödel den Sack schon wieder zugemacht. Seit 5....
Mehr Artikel