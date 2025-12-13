Plauens erste Après-Ski-Bar eröffnet: Wer im neuen Lokal „Der Hirsch“ den Hut auf hat

Nach der Insolvenz der Gastrofabrik gibt es jetzt im ehemaligen Restaurant „Steyr“ an der Ecke Herren-/Rathausstraße eine besondere Location im Almhüttenlook. Die Macher dahinter sind keine Unbekannten.

Statt zweistelliger Pluswerte auf dem Thermometer wünscht sich Mario Eckstein Wintertemperaturen. Denn er und sein Geschäftspartner Jörg Rödel haben gerade eine Bar namens „Der Hirsch“ mitten im Plauener Zentrum eröffnet. Ihr Gedanke: Ob mit oder ohne Schnee – eine zünftige Après-Ski-Party geht immer. Aber bei klirrender Kälte ist... Statt zweistelliger Pluswerte auf dem Thermometer wünscht sich Mario Eckstein Wintertemperaturen. Denn er und sein Geschäftspartner Jörg Rödel haben gerade eine Bar namens „Der Hirsch“ mitten im Plauener Zentrum eröffnet. Ihr Gedanke: Ob mit oder ohne Schnee – eine zünftige Après-Ski-Party geht immer. Aber bei klirrender Kälte ist...