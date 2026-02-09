MENÜ
Vom Brandhaus in Gutenfürst stehen nur noch die Grundmauern.
Vom Brandhaus in Gutenfürst stehen nur noch die Grundmauern. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Brandermittler nach Feuer in Gutenfürst auf Spurensuche
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Kaum mehr als die Grundmauern sind nach dem Brand in der Nacht zum Sonntag übrig geblieben. Auch am Montag war noch Polizei vor Ort.

Bei dem Brand in Gutenfürst ist in der Nacht zum Sonntag ein Einfamilienhaus an der Gutenfürster Allee komplett zerstört worden. Kaum mehr als die Grundmauern sind stehengeblieben. Es ist nicht mehr bewohnbar. Nach ersten Schätzungen der Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 100.000 Euro. Zur Brandursache konnte die Polizei auch...
