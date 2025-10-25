Da ist Kondition gefragt: Wer holt am schnellsten den Weihnachtsstollen aus der Syrauer Drachenhöhle?

Der Stollenlauf in der Drachenhöhle Syrau ist echt sportlich. 2022 fand er zum ersten Mal statt. Nun gibt es eine Neuauflage, bei der auch aus einem anderen Grund gefeiert werden soll.

Die Syrauer Drachenhöhle ist nicht nur ein touristischer Anziehungspunkt. Sie wird seit einiger Zeit auch dazu genutzt, um Stollen kurz vor der Adventszeit den letzten Pfiff zu geben. Seit mehr als zehn Jahren bringt die Feinbäckerei Wunderlich aus Schreiersgrün ihre Stollen nach Syrau. Dort reift er jedes Jahr untertage, bevor es in den...