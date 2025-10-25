Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Da ist Kondition gefragt: Wer holt am schnellsten den Weihnachtsstollen aus der Syrauer Drachenhöhle?

Höhlenchefin Manuela Schindler beim Probelauf mit Stollen.
Höhlenchefin Manuela Schindler beim Probelauf mit Stollen. Bild: Simone Zeh
Plauen
Da ist Kondition gefragt: Wer holt am schnellsten den Weihnachtsstollen aus der Syrauer Drachenhöhle?
Von Simone Zeh
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Stollenlauf in der Drachenhöhle Syrau ist echt sportlich. 2022 fand er zum ersten Mal statt. Nun gibt es eine Neuauflage, bei der auch aus einem anderen Grund gefeiert werden soll.

Die Syrauer Drachenhöhle ist nicht nur ein touristischer Anziehungspunkt. Sie wird seit einiger Zeit auch dazu genutzt, um Stollen kurz vor der Adventszeit den letzten Pfiff zu geben. Seit mehr als zehn Jahren bringt die Feinbäckerei Wunderlich aus Schreiersgrün ihre Stollen nach Syrau. Dort reift er jedes Jahr untertage, bevor es in den...
