„Das muss die Leute doch abschrecken“: Was ein Arzt aus dem Vogtland auf einer Radtour erlebte

Für vier Monate flüchtete Jörg M. Pönnighaus aus seinem Alltag. Per Rad fuhr er das Elbtal im Meißener Land ab. Was der Syrauer da erlebte, erzählt er jetzt in Buchform.

Achtundfünfzig Jahre mag Louise Bruchholz an ihren Hellmut gedacht haben. Der ist 1944 in Rumänien gefallen. Er wurde nur 35 Jahre. Nun liegt auch Louise bei ihrem Mann. Hier in Röhrsdorf auf dem Friedhof. Jörg M. Pönnighaus steht vor dem Grab und dem „Unvergessen" auf dem Stein und macht sich Gedanken. Eines Winters packte der Arzt aus...