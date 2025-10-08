Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Der älteste Mann von Altensalz: Wozu dieser Vogtländer andere anstiften will

Vor vier Jahren kletterte Horst Blechschmidt noch auf die Leiter, um Cocktailtomaten zu präsentieren. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Vor vier Jahren kletterte Horst Blechschmidt noch auf die Leiter, um Cocktailtomaten zu präsentieren. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Vor vier Jahren kletterte Horst Blechschmidt noch auf die Leiter, um Cocktailtomaten zu präsentieren.
Vor vier Jahren kletterte Horst Blechschmidt noch auf die Leiter, um Cocktailtomaten zu präsentieren. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Der älteste Mann von Altensalz: Wozu dieser Vogtländer andere anstiften will
Von Uwe Selbmann
Horst Blechschmidt geht es gesundheitlich nicht gut. Einen Wunsch hat er seinen Kindern aber immer und immer wieder nahegelegt. Wie der Familienrat jetzt entschieden hat.

Horst Blechschmidt ist mit seinen 85 Jahren der Dorfälteste in Altensalz. Viele Jahre seines Rentnerdaseins war er agil und aktiv, mischte sich ein gegen Ungerechtigkeit und bei Debatten etwa um steigende Müllgebühren. Den Lesern der „Freien Presse“ dürfte er auch noch als Leserbriefschreiber bekannt sein, dem der Erhalt einer friedlichen...
