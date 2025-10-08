Der älteste Mann von Altensalz: Wozu dieser Vogtländer andere anstiften will

Plauen
Horst Blechschmidt geht es gesundheitlich nicht gut. Einen Wunsch hat er seinen Kindern aber immer und immer wieder nahegelegt. Wie der Familienrat jetzt entschieden hat.
Horst Blechschmidt ist mit seinen 85 Jahren der Dorfälteste in Altensalz. Viele Jahre seines Rentnerdaseins war er agil und aktiv, mischte sich ein gegen Ungerechtigkeit und bei Debatten etwa um steigende Müllgebühren. Den Lesern der „Freien Presse“ dürfte er auch noch als Leserbriefschreiber bekannt sein, dem der Erhalt einer friedlichen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.