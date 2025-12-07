Der heimeligste Weihnachtsort im Vogtland: Hier trifft Holzkunst auf Hexenküche

Die romantische Weihnachtsmeile zwischen Weisbachschem Haus und Komturhof in Plauen zog am zweiten Adventswochenende hunderte Gäste an. Sie tauchten ein in den wahren Zauber der Weihnacht.

Kein „Last Christmas" in Dauerschleife. Kein kitschiges Blingbling. Der Weihnachtsmarkt in der Plauener Elsteraue verspricht Anderes. Besseres. Weil das viele wissen, ist stets schon am zeitigen Nachmittag die Meile zwischen Weisbachschem Haus, Weberhäusern und Komturhof gut besucht. Eine Menge Füße erklimmen die Holzstiegen der...