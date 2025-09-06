Die Fotos von der bisherigen Party auf der Sternquell Wiesn in Plauen – und wie die ersten beiden Tage liefen

Der „Freie Presse“-Partyfotograf ist am Freitag mittendrin im vollen Partystadl gewesen. Am Samstag soll die Hütte ähnlich gefüllt sein.

Plauen. Die erste lange Partynacht auf der Wiesn in Plauen ist über die Bühne gegangen. Der „Freie Presse“-Partyfotograf Andreas Kowi hat die feiernde Menge vor die Linse bekommen. Alle Bilder vom Freitagabend sehen sie hier.

Laut Polizei lief die Veranstaltung am Donnerstag und Freitag bisher ohne Komplikationen. Auch die Veranstalter zeigen sich zufrieden. Besonders der Start am Donnerstag sei für die Sternquell Brauerei ein Erfolg gewesen. Fast alle Tische waren von Unternehmen belegt. Am Freitag waren vor Beginn nur noch 20 freie Tische übrig geblieben. Am Samstag erwarten die Macher der Plauener Wiesn eine ähnlich volle Hütte. (jopa)