Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Die Fotos von der bisherigen Party auf der Sternquell Wiesn in Plauen – und wie die ersten beiden Tage liefen

Veranstalter der Sternquell Wiesn und OB Zenner bei der Eröffnungszeremonie am Donnerstag.
Veranstalter der Sternquell Wiesn und OB Zenner bei der Eröffnungszeremonie am Donnerstag. Bild: Ellen Liebner
Veranstalter der Sternquell Wiesn und OB Zenner bei der Eröffnungszeremonie am Donnerstag.
Veranstalter der Sternquell Wiesn und OB Zenner bei der Eröffnungszeremonie am Donnerstag. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Die Fotos von der bisherigen Party auf der Sternquell Wiesn in Plauen – und wie die ersten beiden Tage liefen
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der „Freie Presse“-Partyfotograf ist am Freitag mittendrin im vollen Partystadl gewesen. Am Samstag soll die Hütte ähnlich gefüllt sein.

Plauen.

Die erste lange Partynacht auf der Wiesn in Plauen ist über die Bühne gegangen. Der „Freie Presse“-Partyfotograf Andreas Kowi hat die feiernde Menge vor die Linse bekommen. Alle Bilder vom Freitagabend sehen sie hier.

Laut Polizei lief die Veranstaltung am Donnerstag und Freitag bisher ohne Komplikationen. Auch die Veranstalter zeigen sich zufrieden. Besonders der Start am Donnerstag sei für die Sternquell Brauerei ein Erfolg gewesen. Fast alle Tische waren von Unternehmen belegt. Am Freitag waren vor Beginn nur noch 20 freie Tische übrig geblieben. Am Samstag erwarten die Macher der Plauener Wiesn eine ähnlich volle Hütte. (jopa)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:30 Uhr
1 min.
Sternquell Wiesn 2025 mit Fassanstich eröffnet: Zieht der zusätzliche Festtag die Plauener Firmen an?
Oberbürgermeister Zenner (CDU) beim Fassanstich der vierten Auflage der Sternquell Wiesn.
Die diesjährige Plauener Wiesn ist eröffnet. In diesem Jahr schon am Donnerstag. Ist das Stadl dennoch voll und wie viele Schläge hat OB Zenner benötigt?
Jonas Patzwaldt
19:05 Uhr
5 min.
Wieder Krise in Paris: Diese Folgen hat der Regierungssturz
Nicht nur für den Premier auch für Macron ist es eine Schlappe. (Archivbild)
Der Schuss ging nach hinten los: Statt Rückenwind für ihren Sparhaushalt zu bekommen, steht Frankreichs Regierung vor dem Aus. Was heißt das für das verschuldete Land und seine Partner?
den dpa-Korrespondentinnen und -Korrespondenten
06.09.2025
3 min.
Das ist das erste Plauener Wiesn-Paar: Wer sind die beiden und wie kam es dazu?
Die Glücklichen sind Lisa Böttiger und Domenic Springer aus Plauen.
Das gab es bisher noch nicht auf der Sternquell Wiesn. Erstmals wurde ein Paar gekürt. Welche Idee dahinter steckt und was es mit ihrer Verlobung zu tun hat.
Jonas Patzwaldt
19:05 Uhr
1 min.
Spätes Tor: Tunesien macht WM-Teilnahme perfekt
Mohamed Ali Ben Romdhane (l) machte Tunesiens WM-Teilnahme perfekt.
Tunesien jubelt: Ein Tor in der Nachspielzeit sichert dem Team die Teilnahme an der Fußball-WM 2026 – zum siebten Mal in der Geschichte des Landes.
07.09.2025
5 min.
Maite Kelly macht ihre Fans im Vogtland glücklich
Maite Kelly ans Publikum: „Ich gehöre zu euch mit all meinen Kurven.“
Fast zwei Stunden nonstop: Maite Kelly gab am Freitag ein mitreißendes Konzert im Naturtheater Bad Elster. Mittendrin: Jasmin Sattler (9), ihr größter Fan aus Klingenthal. „Freie Presse“ hat sie beim Konzert begleitet.
Eckhard Sommer
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel