Diese Vogtländerin zeigt ganzen Einsatz für Theuma

Ulrike Schmidt ist für ihr ehrenamtliches Engagement im Museums- und Heimatverein ausgezeichnet worden. Besonders gerne teilt sie Wissen mit jungen Menschen.
Alle zwei Jahre wird in Theuma ein Bürgerpreis an ehrenamtlich besonders aktive Einwohner vergeben. Diesmal fiel die Wahl auf Ulrike Schmidt. Seit elf Jahren gibt es den Museums- und Heimatverein und genauso lange ist die Geehrte dort Mitglied. Den mit 250 Euro dotierten und von der Sparkasse Vogtland in Kooperation mit dem Ortschaftsrat...
