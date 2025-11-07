Diese Vogtländerinnen bringen XXL-Futterspende gleich mit der Schubkarre: „Es ist unser Herzenswunsch, zu helfen“

Die Katzenhilfe Weischlitz versorgt derzeit mehr als 100 Tiere. Da ist jede Unterstützung willkommen. Eine besondere Geste gab es jetzt aus Schönberg.

Auf diesen Besuch haben sich die Mitstreiter der Katzenhilfe Weischlitz besonders gefreut: Mit einer Schubkarre voller Katzenfutter kamen jetzt Mitglieder des Spaß-, Kultur- und Tanzvereins Schönberg vorbei. Heike und Axel Streit aus Mühltroff sowie Dani und Celine Liedemann aus Pausa hatten nicht nur jede Menge Futter im Gepäck, sondern auch...