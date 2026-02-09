Fitnesscoach bietet jetzt Zumba in Plauener Eventräumen an: „Ich wollte keine klassische Turnhalle dafür anmieten“

Plauen
Das Interesse an der Lifestyle-Sportart ist groß in der Stadt, denn nach dem Tod von Zumba-Trainerin Simone Sachs vor einem Jahr klafft eine Kurs-Lücke. Zumindest ein neues Angebot gibt es jetzt.
Patrick El-Zayat kann seine Begeisterung nicht zurückhalten: „Es war grandios.“ Erstmals hat der Fitnesscoach jetzt einen Zumba-Workshop in Plauen veranstaltet – und zwar an einem Ort, der für sportliche Aktivitäten bisher nicht bekannt war: in der Event-Location „Heisenberg“ in Haselbrunn.
