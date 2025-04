Für die Kinderkrebshilfe: Fußballer sammeln im Vogtland 10.000 Euro

Erstmals haben die Unterstützer über 700 Lose gekauft. Das Stück für 2 Euro. Die Preise stellten Unternehmen zur Verfügung.

Erstmals hat der Benefizkick der VR Bank Bayreuth-Hof in nur einem Winter 10.244 Euro Spendengeld eingespielt. Von der Summe profitieren die Kinderkrebshilfe-Initiativen in der Region. 5618 Euro kamen beim Fußballturnier in Hof zusammen. Und auch die Kinderkrebsstiftung Vogtland durfte sich nach dem Turnier in Elsterberg über 4626 Euro freuen....