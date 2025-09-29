Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Hier sind die Kürbisse los: Besucher strömen zum Herbstmarkt in kleines vogtländisches Dorf

Daniel Hartenstein hat zentnerweise Kürbisse angebaut.
Daniel Hartenstein hat zentnerweise Kürbisse angebaut. Bild: Silvia Kölbel
Daniel Hartenstein hat zentnerweise Kürbisse angebaut.
Daniel Hartenstein hat zentnerweise Kürbisse angebaut. Bild: Silvia Kölbel
Plauen
Hier sind die Kürbisse los: Besucher strömen zum Herbstmarkt in kleines vogtländisches Dorf
Von Silvia Kölbel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Tausende Besucher kamen am Sonntag nach Altensalz zum Herbstmarkt. Er setzt einen Glanzpunkt im Dorfleben. Was sich die Organisatoren diesmal hatten einfallen lassen.

Beim Stichwort Kirche denken viele an Gottesdienst, Abendmahl, Orgelspiel. Doch Kirche kann auch ganz anders sein. Wie genau, das erlebten Tausende Besucher des Herbstmarktes am Sonntag in Altensalz. Weltliche und kirchliche Angebote vermischten sich zu einem Fest, das große Teile des Dorfes einbezog, denn die im zehnten Veranstaltungsjahr mehr...
