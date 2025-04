In diesem Vogtland-Dorf sind die Osterhasen zu Hause

Einen Katzensprung vom Vogtlandkreis entfernt haben Anke und Lutz Schmidt direkt an der Ortsstraße im thüringischen Gebersreuth ein Osterhasendorf aufgebaut. Dem nicht genug, gibt es für jeden noch eine Überraschung.

Spaziergänger kommen, Autofahrer halten an, um die Osterhasenwelt im kleinen Ort Gebersreuth bei Mißlareuth zu bestaunen. Initiatorin Anke Schmidt sieht man die Freude an. Worin ihre Motivation besteht, solch ein großes Oster-Ensemble zu errichten? „Die Sonne scheint, es ist alles nicht mehr so trüb, und es sind viele Leute unterwegs.“...